قهوة بالزبدة وأخرى بالبيض ..أغرب طرق إعداد القهوة !

هانوي (صدى):

تمتلك الشعوب عادات مختلفة في الطعام والشراب، وهذا الإختلاف يطال مشروب القهوة أيضاً. فطرق إعداده وتقديمه تحظى بالتنوع من دولة لأخرى.

قهوة البيض

تقدم قهوة البيض الفيتنامية في العاصمة هانوي بمذاق يشبه القهوة الناعمة المنكهة بالحليب، وتحضّر بمزج صفار البيض مع اللبن المكثف إلى أن يصبح الخليط كثيفاً وكريمياً، حيث تُصب القهوة على السطح وتترك لتصل للقاع.

وقام نجين فان جيانغ، باختراع قهوة البيض والذي كان يعمل محضر قهوة في أحد الفنادق العتيقة بالعاصمة هانوي أثناء فترة الاستعمار الفرنسي، وكان السبب وراء اختراع قهوة البيض هو توقفه عن شرب قهوة اللبن والكريمة بعد أن ترك الوظيفة بالفندق، حيث اتجه إلى إنشاء مقهيين للسكان المحليين، وفي هذا الوقت كانت الكريمة واللبن من البضائع الباهظة الثمن فاستبدلها بالبيض.

قهوة ملح البحر

في مقهى ومخبز “سي 85” في تايوان تحضر القهوة بوضع رغوة ملح البحر على سطح كوب القهوة، ذلك المشروب المسجل كأفضل المشاريب المقدمة لديهم في كانون الأول عام 2008 أصبح اليوم موجوداً في العديد من دول العالم.

ويرجع مشروب قهوة ملح البحر إلى مقهى سي 85 (سمي نسبة إلى درجة الحرارة المثالية لتخمر القهوة)، الذي تخطى سلسلة مقاهي ستاربكس الشهيرة وأصبح أكبر سلسلة مقاه في تايوان بلغ عددها 325 مقهى في عام 2009، ويتمدد في الصين وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية.

وتعتبر فكرة قهوة ملح البحر لمحضري القهوة من عادات التايوانيين حيث اعتادوا رش الملح على الفواكه مثل الأناناس والبطيخ لتذوق حلاوته حيث يحب التايوانيون تذوق جميع المذاقات في قضمة واحدة.

قهوة الجبن الناعمة

تعتبر قهوة الجبن هي طريقة فنلندية تعد بصب القهوة الساخنة على قطع صغيرة من الجبن، ويحضر الجبن في الأساس من اللبن الرائب ويشكل في أسطوانة ليصبح سُمك القطعة 3 سم تقريباً، وفي النهاية يتم خبز أو شوي الجبن ليعطى اللون البني المميز.

واعتاد الفنلنديون شرب القهوه مع الجبن التي عرفت بـ”Kaffeost”، وتعود إلى مدينة روفانيم بشمال فنلندا، إذ تقدم بطريقتين، الأولى كطعام، والثانية مثل المشروبات.

قهوة المياه الغازية

تبدو القهوة والمياه الغازية كزوجين شاردين، ورغم ذلك وجد العديد، ممن يفضلون تناول مشروب مختلف عن قهوة الإسبرسو التقليدية، في التوليف بينهما مذاقاً جميلاً ومنعشاً. وبدأ تقديم القهوة المعروفة بـ “Kaffe Tonic” في السويد بواسطة مقهى “roaster Koppi”، وتحضر عن طريق مزج القهوة مع المياه الغازية مع قطع الثلج حيث تذوب القهوة داخل المياه، ويقدم هذا النوع من القهوة اليوم في العديد من دول العالم.

قهوة بالزبدة والزيت

“Bulletproof coffee” وهي تعد بإضافة الزبدة غير المملحة وبعض الزيوت كزيت جوز الهند أو زيت النخيل وحبيبات القهوة. وتزعم الشركة الأميركية التي تنتج هذا النوع من القهوة أن شرب كوب واحد بدلاً من تناول وجبة الإفطار يساهم في خفض الوزن وتقوية القدرات العقلية. وتنتشر قهوة الزبدة الآن في أجزاء مختلفة من العالم، ولكن “Bulletproof coffee” تضيف دهوناً صحية للخليط، حتى لا تتعارض مع رغبات من يحافظون على تناول الطعام الصحي.