تسرب 300 طن وقود بمضيق بين سنغافورة وماليزيا بعد تصادم سفينتي حاويات

سنغافورة (صدى):

أكدت هيئة الموانئ البحرية في سنغافورة اليوم إن نحو 300 طن من الوقود تسرب إلى ممر مائي ضيق بين سنغافورة وماليزيا بعد تصادم بين سفينتي حاويات.

وأضافت في بيان إنه «لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وإنه تم إرسال 12 زورقا لمكافحة التلوث لإزالة التسرب المتوسط الحجم».

ووقع التسرب بعد حدوث أضرار بخزان وقود سفينة الحاويات إيه.بي.إل دنفر عقب اصطدامها بالسفينة وان هاي 301 قبالة ميناء باسير جودانج في جوهور بماليزيا في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس.

والسفينة إيه.بي.إل دنفر مملوكة لشركة إتش.إل.إل باسيفيك شيفاهارتس الألمانية ومسجلة في جبل طارق بينما تملك وان هاي لاينز سنغافورة السفينة وان هاي 301 التي تديرها وان هاي لاينز التايوانية.