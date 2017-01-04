مصر.. مقتل شرطي وإصابة ضابط بالرصاص في الفيوم

القاهرة (صدى):

قتل شرطي متأثراً بجروحه ليل أمس وأصيب ضابط بجروح بالغة حين أطلق مسلحان مجهولان يستقلان دراجة بخارية النار على سيارتهما في محافظة الفيوم جنوب القاهرة، حسب ما أفاد مسؤول أمني.

وقال مسؤول في مديرية أمن الفيوم إن «مسلحين على دراجة بخارية فتحا النار على سيارة يستقلها مدير مباحث قسم إبشواي ومخبر معه مساء الثلاثاء في الطريق» في مركز إبشواي في الفيوم (قرابة 120 كم جنوب القاهرة).

وأفاد مسؤول أمني آخر إن الهجوم أسفر عن مقتل «المخبر (39 عاما) متأثرا بجروحه إثر إصابته بطلقتين في الصدر وعن إصابة الرائد بطلقتين في الصدر والرئة».

وأشار المسؤول إلى أن الرائد في حالة حرجة في مستشفى الشرطة في القاهرة التي نقل إليها فور الحادث.

ولم تعرف على الفور هوية المهاجمين اللذين لاذا بالفرار. ولم تتبن أي جهة الهجوم حتى الآن.