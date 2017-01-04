“التدريب التقني”: تأهيل 1199 من ذوي الإعاقة في تخصصات تقنية ومهنية

علي القحطاني (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مؤخراً عن إنشاء إدارة التقنية الخاصة لدعم وتطوير البرامج التدريبية المقدمة في الكليات والمعاهد التقنية لذوي الإعاقة، وذلك في إطار سعي المؤسسة للتوسع في تقديم البرامج التدريبة لذوي الإعاقة خلال المرحلة القادمة .

وأوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني، أنه يتم قبول المعاقين في بعض التخصصات والبرامج التدريبية بعد تحديد مستوى الإعاقة من قبل لجان متخصصة بالكليات والمعاهد التقنية، ومتخصصين من مراكز التأهيل الشامل التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويتم دمجهم مع بقية المتدربين الآخرين.

وأشار الزهراني إلى أنه بلغ عدد الخرجين لجميع فئات ذوي الإعاقة من البرامج ( 1199) خريجًا حتى نهاية العام التدريبي الماضي 1436/ 1437هـ, مبينًا أنه يصرف لهم مكافأة شهرية مالية حسب نوع الإعاقة، بالإضافة إلى المكافأة الشهرية التي تصرف لجميع المتدربين بالكليات والمعاهد التقنية.

ولفت إلى حرص المؤسسة على توفير بيئة تدريبية مناسبة لتدريب ذوي الإعاقة تتوفر بها وسائل التنقل كافة كالمصاعد الكهربائية، ودورات المياه الخاصة بهم، والمواقف المخصصة لسياراتهم، مع ضمان توفر جميع وسائل السلامة المهنية لهم، إضافة إلى استقطاب مدربين متخصصين في تدريب ذوي الإعاقة.

وأبان نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن المؤسسة تقوم حاليًا بالعمل على إطلاق برامج تدريبية الكترونية لذوي الإعاقة ستتيح الفرصة لهم للتدريب في التخصصات التي تتناسب مع نوعية إعاقاتهم وتسهم في توفير الجهد والعناء عليهم.