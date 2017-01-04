“الصحة” ترصد 150 موقعاً لبيع وتزوير الإجازات المرضية

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن رصدها 150 موقعاً وحساباً على الإنترنت، لبيع وتزوير الإجازات المرضية، مشيرة إلى أنه تم الرفع بهم إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان، مشدداً على استمرار الوزارة في ملاحقة هذه المواقع والرفع بها إلى الجهات الأمنية للقضاء على هذه الظاهرة المتفشية عبر الإنترنت.

وأكد أن الصحة ستعمل على معرفة إن كانت الإجازة مزورة من عدمها بالتأكد من نظام المستشفى الصادرة عنه من خلال زيارة المريض من عدمها، وفي حال ثبت التزوير سيفصل الموظف من وظيفته العامة لارتكابه أكثر من جريمة أهمها البيع بمقابل والتزوير واستخدام السلطة.