بالفيديو ..رد فعل محمد نور عندما غازلته رزان مغربي على الهواء

القاهرة (صدى):

اكدالفنان محمد نور، عضو فريق “واما”، أن العمل السينمائي والدرامي أمر متعب للغاية ويحتاج لمجهود مضاعف على عكس الغناء، وهذا سر عدم حبه للتمثيل بقدر حبه للغناء.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية اللبنانية رزان مغربي في برنامجها “ضربة حظ” على شاشة قناة “الحياة”، أنه كان لديه تجرِبة جيدة في السينما مع الفنانة مي عز الدين من خلال فيلم “جيم أوفر” وحقق الفيلم نجاحًا جيدًا، مشيرا إلى أن أقرب عمل سيعرض عليه هذا العام سيوافق عليه.

وقامت رزان مغربي بمغازلة “نور” خلال الحلقة مشجعة إياه على التواجد بشكل مكثف في السينما قائلة: “أنت ما شاء الله عليك أنت رشيق ووسيم ومحبوب وبنحب نشوفك في السينما كتير”، ليرد عليها قائلًا: “أخجلتم تواضعنا”.