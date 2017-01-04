الخارجية: وثائق “ويكيليكس” مزورة وجاري سعودة كامل برامج تقنية المعلومات

نايف السالم (صدى):
أكدت وزارة الخارجية أن غالبية الوثائق التي ادعى موقع ويكيليكس الحصول عليها مزورة، مشيرة أن 85% من الأخطار الأمنية متولدة من العنصر البشري
أكدت وزارة الخارجية أن غالبية الوثائق التي ادعى موقع ويكيليكس الحصول عليها مزورة، مشيرة أن 85% من الأخطار الأمنية متولدة من العنصر البشري
أوضح ذلك مستشار وزارة الخارجية، إبراهيم المعيقل، خلال حفلة تسلّم وزارة الخارجية شهادة الأيزو لأمن المعلومات، أمس، حيث بين أن 85% من المخاطر الأمنية مصدرها العنصر البشري.
وأضاف إلى أنه يجرى سعودة كامل برامج تقنية المعلومات والعاملين فيه، كاشفاً عن خُطّة لتحديث جميع البنية التحتية للقنصليات والممثليات، مؤكداً أن عملية التحديث تجري كل فترة، كما أكّد أنّ القائمين على جميع التقارير السياسية وغيرها من أبناء وبنات الوطن.
اصلا يجب سعوده جميع الوظائف بالدوله وكذلك منع الشيعه السعوديين من العمل بالقطاعات الحساسه والتدقيق بمن يعمل بموقع حساس ويكون تحت الرقابه نحن مستهدفين واسلوبنا الاول خطا لثقتنا بمن هب ودب من اجانب وشيعه وانكشف كثير من التجسس وبقى خافي لايزال ونامل سعوده السفارات السعوديه بالخارج لايزال الغالبيه من موظفيها من نفس الدول الملاحظات كثيره وتصحيحينا بطي سرعه العمل خلال اشهر لتعديل الاوضاع فبل حصول مكروه والله المستعان