الخارجية: وثائق “ويكيليكس” مزورة وجاري سعودة كامل برامج تقنية المعلومات

نايف السالم (صدى):

أكدت وزارة الخارجية أن غالبية الوثائق التي ادعى موقع ويكيليكس الحصول عليها مزورة، مشيرة أن 85% من الأخطار الأمنية متولدة من العنصر البشري

أوضح ذلك مستشار وزارة الخارجية، إبراهيم المعيقل، خلال حفلة تسلّم وزارة الخارجية شهادة الأيزو لأمن المعلومات، أمس، حيث بين أن 85% من المخاطر الأمنية مصدرها العنصر البشري.

وأضاف إلى أنه يجرى سعودة كامل برامج تقنية المعلومات والعاملين فيه، كاشفاً عن خُطّة لتحديث جميع البنية التحتية للقنصليات والممثليات، مؤكداً أن عملية التحديث تجري كل فترة، كما أكّد أنّ القائمين على جميع التقارير السياسية وغيرها من أبناء وبنات الوطن.