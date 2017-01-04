أسعار الذهب تشهد تراجعاً مع عودة الدولار للصعود

علي العنزي (صدى):

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع عودة الدولار للصعود، وذلك قبيل ساعات من الإعلان عن محضر مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي تتابعه الأسواق عن كثب، وسط تزايد التكهنات برفع أسعار الفائدة مطلع العام الجاري.

ففي بحلول الساعة 03:45 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض السعر الفوري للذهب 0.08% إلى 1158.9 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع سعر المعدن في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.13% ليبلغ 1160.50 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات عالمية رئيسية 0.06% إلى 103.30 نقطة وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2002 عقب ارتفاع الإنفاق في قطاع التشييد إلى أعلى مستوى في عشر سنوات ونصف، وبعد أن أفاد معهد إدارة التوريدات أن مؤشره لمديري المشتريات بقطاع التصنيع الأمريكي سجل أعلى قراءة منذ مارس 2015 وبوتيرة فاقت أيضا التوقعات.