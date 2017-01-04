مبادرة تلاحم وتراحم بتعليم الرياض تستعد لحفلها الختامي صباح الغد

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

‏انطلقت مبادرة تلاحم وتراحم قبل عام تزامنًا مع ذكرى البيعة وكانت فكرة وحلم وبتظافر الجهود ودعم إدارة تعليم منطقة الرياض للفكرة أصبح الحلم حقيقة على أرض الميدان التعليمي وانطلقت منسوبات المدارس والمكاتب التعليمية في منطقة الرياض لتحقيق رؤية وأهداف ورسالة المبادرة من خلال مئات الأنشطة الإنسانية التطوعية بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

‏والآن يستعد فريق المبادرة لحفل التكريم الذي سيقام في مدارس الجودة الأهلية صباح الغد الخميس الموافق١٤٣٨/٤/٧هـ برعاية كريمة من سعادة وكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد ليتوج مجهود عامًا كاملاً من العطاء والبذل والتفاني في خدمة فئة غالية علينا.

‏وبهذه المناسبة أعربت مديرة إدارة نشاط الطالبات في منطقة الرياض الأستاذة نوف العتيبي عن سعادتها وفخرها بتبني الإدارة للمبادرة وانطلاقها من منسوباتها.

‏وقالت بأن تظافر جهود منسوبات إدارة النشاط وفريق العمل من المشرفات في المكاتب ورائدات النشاط في المدارس أدت الى ظهور هذه المبادرة للنور وكانت نتائجها مبهرة ومشرفه لنا جميعا.

‏وقدمت الأستاذة إيمان الفريدي من إدارة النشاط بمنطقة الرياض والمشرفة على المبادرة شكرها وتقديرها لكل من ساهم في دعم المبادرة وتحقيق رسالتها والوصول إلى هذا المستوى من العمل التطوعي المميز.

‏وأكدت الأستاذة بدرية المطيري رئيسة وحدة نشاط الطالبات بشمال الرياض والعضو التنفيذي للمبادرة أن التجهيز للحفل الختامي يسير بشكل منظم وسيظهر بإذن الله في مستوى التطلعات والتوقعات المرجوه وبما يتناسب مع حجم الإنجازات التي تحققت العام الماضي.