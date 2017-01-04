الجوازات: إصدار 2.3 مليون هوية مقيم خلال عام 2016

طلال الغامدي (صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنها أصدرت خلال العام الماضي نحو 2.3 مليون هوية مقيم، وأنها جددت 8.1 مليون هوية مقيم مضيفة أنها طبعت خلال العام الماضي 1.4 مليون هوية مقيم، فيما بلغ إجمالي الهويات التي أرسلت عبر البريد 1.3 مليون هوية.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أعلنت في مطلع العام الهجري الماضي 1437هـ استبدال مسمى “رخصة الإقامة” للمقيمين بمسمى “هوية مقيم” .

وشملت هوية المقيم عديد من المواصفات والمميزات الجديدة، منها أن مدة صلاحيتها 5 سنوات، ويمكن تجديدها إلكترونياً، دون أي تغيير لرسوم الاستخراج أو التجديد.