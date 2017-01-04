شاب يترك وظيفة براتب 32 ألف ريال للتفرغ لـ «اليوتيوب»

شاب يترك وظيفة براتب 32 ألف ريال للتفرغ لـ «اليوتيوب»
على القحطاني (صدى):

أعلن الشاب السعودي نجم اليوتيوب محمد الغامدي عبر “مقطع فيديو “استقالته من عمله في إحدى الشركات الكبرى،التي كان يعمل لديها براتب شهري قدره 32 ألف ريال، للتفرغ لإنتاج مقاطع مصورة لصالح قناته الشخصية عبر موقع يوتيوب الشهير.

وقال أنه شعر بأن قيد الوظيفة يحد كثيرا من طموحه في سبر أغوار المجال المغري للاستثمار عبر الأنترنت، والمضي بعيدا في تحقيق أحلامه بهذا المجال المربح والمغري عبر تنويع محتواه الذي يقدمه والتوسع في التجارة عبر الإنترنت إذ دشن موقعا خاصا به يقوم فيه بالبيع والشراء عبر الإنترنت، وأنشأ مجموعة من التطبيقات الخاصة بتعليم اللغة الإنجليزية إلى العربية والعكس.

وبرهن على العوائد المالية المغرية التي باتت تحققها هذه المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل لافتا إلى أنه لم يقف طموحه عند قناته الرئيسية، بل أنه دشن قناة أخرى خصصها للمقالب والتجارب الاجتماعية.




8 تعليقات


  1. الاسمر [ عدد التعليقات: 4205 ] 04/01/2017 في
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    1

    الله يوفقه مفصل من وظيفه الى انه شبعان لاتخاف عليه

  2. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2832 ] 04/01/2017 في
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    2

    خبل

  3. aglu ahedd [ عدد التعليقات: 4 ] 04/01/2017 في
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    3

    صدق من قال انه زمن الرويبضة يا رب تخارجنا منهم

  4. هزيم [ عدد التعليقات: 662 ] 04/01/2017 في
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    4

    وحنا وش دخلنا فيه ياسبق.
    هل قدم شي مفيد ، كي تهتمي به للدرجه هاذي يا سبوقه!

  5. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2832 ] 04/01/2017 في
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    5

    سسبق ..!!! ^_^ ,, شكلك كنت تتصفح سسسبق وخلبطت هههههه ..

  6. alfahad41 [ عدد التعليقات: 926 ] 04/01/2017 في
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    6

    اذا خلى وظيفته اكيد ان التجارة الالكترونية اغنته عنها
    كل انسان يبرز في شي وهو يمكن يكون طموحه اكبر من الوظيفه مع بروزه في هذا المجال

  7. الرفاعي [ عدد التعليقات: 2 ] 04/01/2017 في
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    7

    اسمه شائع وليس محمد كما ذكر

  8. سعيد مكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 1023 ] 04/01/2017 في
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    8

    الله يرزقه الرزاق تتوزع سبحانه ..وانت يابو سبق الي خذاعقلك يتهنابه..هههههههه.


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