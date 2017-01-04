شاب يترك وظيفة براتب 32 ألف ريال للتفرغ لـ «اليوتيوب»

أعلن الشاب السعودي نجم اليوتيوب محمد الغامدي عبر “مقطع فيديو “استقالته من عمله في إحدى الشركات الكبرى،التي كان يعمل لديها براتب شهري قدره 32 ألف ريال، للتفرغ لإنتاج مقاطع مصورة لصالح قناته الشخصية عبر موقع يوتيوب الشهير.

وقال أنه شعر بأن قيد الوظيفة يحد كثيرا من طموحه في سبر أغوار المجال المغري للاستثمار عبر الأنترنت، والمضي بعيدا في تحقيق أحلامه بهذا المجال المربح والمغري عبر تنويع محتواه الذي يقدمه والتوسع في التجارة عبر الإنترنت إذ دشن موقعا خاصا به يقوم فيه بالبيع والشراء عبر الإنترنت، وأنشأ مجموعة من التطبيقات الخاصة بتعليم اللغة الإنجليزية إلى العربية والعكس.

وبرهن على العوائد المالية المغرية التي باتت تحققها هذه المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل لافتا إلى أنه لم يقف طموحه عند قناته الرئيسية، بل أنه دشن قناة أخرى خصصها للمقالب والتجارب الاجتماعية.