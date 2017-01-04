اليوم : حسم قضية قائد ” حافلة الموت” المتسبب فى وفاة أسرة فى جدة

تحسم المحكمة الجزائية بجدة، اليوم (الأربعاء) قضية المقيم الفلبيني “رينو” والذي اشتهر إعلامياً بـ”سائق حافلة الموت” والمُتسبب في قتل 4 أشخاص بينهم 3 سعوديين من أسرة واحدة.
وتعود نفاصيل الواقعة عندما قام المتهم في يوم 13 ذي القعدة عام 1429هـ٬ بالاستيلاء على حافلة بالقوة مستغلاً نزول سائقها لأداء صلاة الفجر٬ وقادها وسار عكس الاتجاه في طريق الحرمين متجاوزاً عدداً من الإشارات المرورية؛ حيث صدم سيارة تقل مواطنة وابنها وابنتها؛ ما تسبب في وفاتهم بالإضافة إلى شخص رابع.
وكانت المحكمة العليا نقضت حكماً صادراً ضد المتهم رينو بقتله تعزيراً وإلزامه بدفع مبالغ تلفيات تقدر بنحو 250 ألف ريال؛ حيث قررت إعادة محاكمته في دائرة قضائية جديدة بناءً على تقارير طبية مقدمة من جهته تُفيد بإصابته بمرض الفصام وقت قيادته الحافلة منذ قرابة 8 سنوات.حسب عكاظ
فيما طعن محمد القرني، رب الأسرة التي توفي ثلاثة منها بالحادث، في التقرير الطبي الذي قدمه دفاع المتهم، لافتاً إلى أنه تقدم بطلب إلى المحكمة من خلال مذكرات إلحاقية بالعودة إلى الحكم السابق بقتل السائق.
وقدم محامو الأسرة عدة تقارير طبية تؤكد سلامة السائق واجتيازه الفحوص الطبية قبل تسلمه للعمل، وتقارير أخرى صادرة من مستشفيات في الفلبين تؤكد سلامته وتنفي التقارير التي سلمها الدفاع عنه.
6 تعليقات
انفصام ولا دولته تدخلت
قصوه مو بالسيف لا بموووس حلاقه الملعون
والله مهزلة ثمان سنوات هذا ما سبب للناس الضغط والسكر جب هات صاحي مريض عيب يا ناس اخطأ ويتحمل خطأه والغريب لم يصاب بالفصام او ابمرض الا عندما قاد الشاحنة خرابيط ودم الابرياء على حساب مين عندنا مجاملات للدول ولافرادها انا لي سنتين وحقي عند القاضي واضح وصريح وبالادلة والبراهين والانظمة ولكن تأجيل ومجاملة لشركة الجميح لا بارك الله فيهم جميعا حقي واضح وضوح الشمس لا لبس فيه عيب يا ناس اين رئيس العدل من هؤلاء القضاة المتهاونين ، تعويض عن سيارة بديله ولديه الاثباتات والايام لا اريد الا حقي قضايا بالآلاف بالدروج بسبب التهاون والتأجل والمماطلة خافوا الله بالناس وحقوقهم لقد سلمت امري لله ووضعتها بحلق القاضي لو توفيت الله لا يسامحه دنيا وآخره وغيري كثيرون ملينا من الزحمات وخسرنا اكثر من حقوقنا بسبب المجاملة والتهاون حسبي الله ونعم الوكيل في القاضي
بلا انفصام بلا خرااااابيط.
وش السالفه كل من واحد قتل احد الله يكفينا الشر قلتو فيه انفصام ولا مريض نفسي ولا مدمن مخدراات.
هذا ضيع اسره بكاملها الله يصبر ابو الاسره بس على مصيبته.
اشوف عند التوظيف ماكان فيه شي ويوم الحادث فجأه صار فيه انفصام ،الله يفصم رقبته انشاء الله.
سؤال بس!
دام كل من صار شي قالو مريض نفسي او مدمن!
ليه ما يتم تطبيق اختبار الكشف عن السموم والمخدرات والكشف ايضا عند طبيب نفسي خاص بوزارة الصحه عند اصدار رخصة القياده !!!!!
هل ارواح الناس رخيصه للدرجه هاذي!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اذا موقصاص وهذا حقه وجزاءه
قليله فيه سجن 30 سنه
سراء اولو
اعوذبالله الله ياخذه المعفن اكيد كان في وضع غير سوي
للاسف تركه اكثر من 8 سنوات بالسجن ولم يحكم حتى الان حقيقه القضاء لدينا محتاج تصحيح والقضايا الكبرى التي بها قتل يجب الحكم بها في مده لاتتجاوز السته اشهر مهما كانت الاعذار بطلب تقارير وتحقيقات واعذار واهيه الامور تحسم خلال اشهر لايقاف الجرائم والفساد والتخفيف عن السجون الممتلئه النظام والمحاكم سبب في كثره الجرائم للبطء في الاجراءات واختلاف الاحكام من مقبول لضعيف في قضايا كبيره