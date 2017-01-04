اليوم : حسم قضية قائد ” حافلة الموت” المتسبب فى وفاة أسرة فى جدة

نايف السالم (صدى):

تحسم المحكمة الجزائية بجدة، اليوم (الأربعاء) قضية المقيم الفلبيني “رينو” والذي اشتهر إعلامياً بـ”سائق حافلة الموت” والمُتسبب في قتل 4 أشخاص بينهم 3 سعوديين من أسرة واحدة.

وتعود نفاصيل الواقعة عندما قام المتهم في يوم 13 ذي القعدة عام 1429هـ٬ بالاستيلاء على حافلة بالقوة مستغلاً نزول سائقها لأداء صلاة الفجر٬ وقادها وسار عكس الاتجاه في طريق الحرمين متجاوزاً عدداً من الإشارات المرورية؛ حيث صدم سيارة تقل مواطنة وابنها وابنتها؛ ما تسبب في وفاتهم بالإضافة إلى شخص رابع.

وكانت المحكمة العليا نقضت حكماً صادراً ضد المتهم رينو بقتله تعزيراً وإلزامه بدفع مبالغ تلفيات تقدر بنحو 250 ألف ريال؛ حيث قررت إعادة محاكمته في دائرة قضائية جديدة بناءً على تقارير طبية مقدمة من جهته تُفيد بإصابته بمرض الفصام وقت قيادته الحافلة منذ قرابة 8 سنوات.حسب عكاظ

فيما طعن محمد القرني، رب الأسرة التي توفي ثلاثة منها بالحادث، في التقرير الطبي الذي قدمه دفاع المتهم، لافتاً إلى أنه تقدم بطلب إلى المحكمة من خلال مذكرات إلحاقية بالعودة إلى الحكم السابق بقتل السائق.

وقدم محامو الأسرة عدة تقارير طبية تؤكد سلامة السائق واجتيازه الفحوص الطبية قبل تسلمه للعمل، وتقارير أخرى صادرة من مستشفيات في الفلبين تؤكد سلامته وتنفي التقارير التي سلمها الدفاع عنه.