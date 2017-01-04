والدة التوأم ضحيتي هجوم إسطنبول تفقد النطق ومهدده بالشلل

على القحطاني (صدى):
وأشار الفضل إلى أن والدته وتدعى “نسرين أبوزنادة” تم نقلها للمستشفى بعدما عجزت عن النطق والتحدث؛ حيث تم تشخيص حالتها بأنها فقدت النطق؛ نتيجة التعرض لصدمة نفسية شديدة تسمى طبياً “الاضطراب التحولي” لافتا إلى أن الطبيب المختص قام بتشخيص الحالة وأخبرهم بأن بعض المصابين بالاضطراب التحولي قد يستمرون على حالتهم لفترة طويلة ليعودوا بعد ذلك فجأة للنطق، كما أن البعض قد يفقد الرؤية والحركة.
قال عمرو الفضل شقيق التوأم السعودي محمد وأحمد سعود الفضل، اللذين راحا ضحية هجوم إسطنبول الإرهابي، أن والدته فقدت القدرة على النطق والحديث؛ إثر تلقيها صدمة وفاة ابنيها ولم تقدر على تحمل الفاجعة مضيفا أن والدته مهددة بفقد الرؤية والحركة أيضا حال استمر تدهور حالتها الصحية.
وأشار الفضل إلى أن والدته وتدعى “نسرين أبوزنادة” تم نقلها للمستشفى بعدما عجزت عن النطق والتحدث؛ حيث تم تشخيص حالتها بأنها فقدت النطق؛ نتيجة التعرض لصدمة نفسية شديدة تسمى طبياً “الاضطراب التحولي” لافتا إلى أن الطبيب المختص قام بتشخيص الحالة وأخبرهم بأن بعض المصابين بالاضطراب التحولي قد يستمرون على حالتهم لفترة طويلة ليعودوا بعد ذلك فجأة للنطق، كما أن البعض قد يفقد الرؤية والحركة.
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9 تعليقات
الله يرحمهم ويغفر ذنبهم ويلهم اهلهم جميل الصبر والسلوان .. اللهم لا تفجعنا بمن نحب
الله ينزل ع قلبهاا الصبر والسلوان .. ويشافيهاا ..
الله يرحم موتاكم ويشفي والدتكم
يالله والله شي مفجع فعلا بعد هذا العمر كلو يموتون بدم باااارد
الله يرحمهم ويغفر ذنبهم مصيبه وحلت عليهم
الله يلعن الارهاب والارهابيين ومن يدعمهم كم من طفل يتموه , وكم من ام صارت مكلومة , وكم زوجة صارت ارملة , الله يرحم من مات ويلهم اهلهم الصبر والسلوان
إن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالو إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل
لاحول ولاقوة الا بالله الله يكون في عونها ويرزقها الصبر والاحتساب
الحسره بتكون ع قلب الام 😢😢
الله يصبرها …ويجبر بخاطرها
ويرحمهم برحمته