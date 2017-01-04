والدة التوأم ضحيتي هجوم إسطنبول تفقد النطق ومهدده بالشلل

على القحطاني (صدى):

قال عمرو الفضل شقيق التوأم السعودي محمد وأحمد سعود الفضل، اللذين راحا ضحية هجوم إسطنبول الإرهابي، أن والدته فقدت القدرة على النطق والحديث؛ إثر تلقيها صدمة وفاة ابنيها ولم تقدر على تحمل الفاجعة مضيفا أن والدته مهددة بفقد الرؤية والحركة أيضا حال استمر تدهور حالتها الصحية.

وأشار الفضل إلى أن والدته وتدعى “نسرين أبوزنادة” تم نقلها للمستشفى بعدما عجزت عن النطق والتحدث؛ حيث تم تشخيص حالتها بأنها فقدت النطق؛ نتيجة التعرض لصدمة نفسية شديدة تسمى طبياً “الاضطراب التحولي” لافتا إلى أن الطبيب المختص قام بتشخيص الحالة وأخبرهم بأن بعض المصابين بالاضطراب التحولي قد يستمرون على حالتهم لفترة طويلة ليعودوا بعد ذلك فجأة للنطق، كما أن البعض قد يفقد الرؤية والحركة.

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