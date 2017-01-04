شقيق المحامية شهد ضحية إسطنبول: بحثنا عن جثمانها لمدة 15 ساعة .. وأصيبت بـ 4 رصاصات

قال شقيق المحامية شهد سمان، التي قتلت في الهجوم المسلح بمدينة إسطنبول خلال احتفالات رأس السنة، أن رحلة البحث المؤلمة عن جثمانها بمستشفيات تركيا استغرقت نحو 15 ساعة، مضيفا أنه فارقت الحياة على إثر إصابتها بـ 4 رصاصات فى البطن .
وأوضح أنهم علموا بالحادث من شقيق والدته حيث أتصل بهم وأبلغهم بحادث الهجوم وتواجدها بالموقع، ومن ثم قام بالتوجه إلى الفندق وبحث عنها لكنه لم يجد سوى جواز سفرها، ليتجه بعدها إلى موقع الحادث محاولاً الدخول للعثور عليها إلا أن رجال الأمن منعوه من الدخول وقتها.
وأضاف أن خاله توجه إلى أكثر من مستشفى للبحث عنها دون جدوى، ليفاجأ باتصال عن وجود امرأة بين ضحايا الحادث لم يتم التعرف عليها، وعقب توجهه للتعرف عليها اتضح أنها جثمان “شهد”.
وقال أنهم تواصلوا مع قنصلية المملكة بتركيا والتي نقلت جثمانها إلى المدينة المنورة، تمهيداً للصلاة عليها بالمسجد النبوي ودفنها في مقبرة البقيع.
13 تعليق
انا لله وانا الية راجعون رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناتة والهم اهلها وذويها جميل الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون
نسأل الله لها الرحمه والمغفره والجنه ويلهمكم الصبر والسلوان
الله يرحمهاا ويعوضهاا في شبابهاا الجنهه ..
انا لله وانا الية راجعون رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناتة والهم اهلها وذويها جميل الصبر والسلوان
هذي الملاهي الليلية وماتسوي فرق بين مساجد الله وملاهي الشيطان نقول نسأل الله لها الجنة
الله يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عنها
نسال الله لها الرحمة والمغفره شهداء الاسلام منهم المطعون والمبطون نسال الله لها الشهادة
الله يرحمها ويغفر لها
اولاً الله يرحمها
ثانياً انتم يا عائلتها تتحملون وفاتها نقول قضاء وقدر بس الواحد يفعل الاسباب با الابتعاد عن الاماكن المشبوها بمطعم داخل بار مشهور و الساعه 1 با لليل وفي احتفالات راس السنه
في مطعم داخل ملهى وتدري في سكارى يعني يمكن يعتدي عليها
ولا كل واحد مايدري عن الثاني الا وقت النوم نرجع ونقول الله يرحمها
في فنادق بتركيا كثير يوجد فيها با الدور العلوي مطاعم مطله على البحر البسفور ولايوجد بارات با الفنادق هذه الخمس نجوم وايضاً مطاعم تطل على البحر لا يوجد فيها ملهى وبارات
رحمها الله ورحم كل المسلمين والمسلمات …
ملاهي يا حبيبي ملاهي
الله يرحمها..ويرحم موتانا وموتاكم يارب ..
الله يرحم المسلمين