شقيق المحامية شهد ضحية إسطنبول: بحثنا عن جثمانها لمدة 15 ساعة .. وأصيبت بـ 4 رصاصات

عادل الحربي (صدى):

قال شقيق المحامية شهد سمان، التي قتلت في الهجوم المسلح بمدينة إسطنبول خلال احتفالات رأس السنة، أن رحلة البحث المؤلمة عن جثمانها بمستشفيات تركيا استغرقت نحو 15 ساعة، مضيفا أنه فارقت الحياة على إثر إصابتها بـ 4 رصاصات فى البطن .

وأوضح أنهم علموا بالحادث من شقيق والدته حيث أتصل بهم وأبلغهم بحادث الهجوم وتواجدها بالموقع، ومن ثم قام بالتوجه إلى الفندق وبحث عنها لكنه لم يجد سوى جواز سفرها، ليتجه بعدها إلى موقع الحادث محاولاً الدخول للعثور عليها إلا أن رجال الأمن منعوه من الدخول وقتها.

وأضاف أن خاله توجه إلى أكثر من مستشفى للبحث عنها دون جدوى، ليفاجأ باتصال عن وجود امرأة بين ضحايا الحادث لم يتم التعرف عليها، وعقب توجهه للتعرف عليها اتضح أنها جثمان “شهد”.

وقال أنهم تواصلوا مع قنصلية المملكة بتركيا والتي نقلت جثمانها إلى المدينة المنورة، تمهيداً للصلاة عليها بالمسجد النبوي ودفنها في مقبرة البقيع.