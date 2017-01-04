إلغاء تحذير من أمواج مد عاتية بعد زلزال قبالة فيجي

واس (صدى):

ألغى مركز التحذير من أمواج المد في المحيط الهادي اليوم تحذيراً من أمواج مد عاتية لفيجي وذلك بعد فترة من زلزال قوي وقع قبالة سواحل الجزيرة في جنوب المحيط الهادي.

وأوضحت السلطات أنه لا يوجد خطر على دولتي فانواتو ونيو كاليدونيا القريبتين من المحيط الهادي.

وكان تحذير سابق للمركز حذر فيه من حدوث أمواج مد عاتية “تسونامي” ما دفع كثيراً من السكان إلى الهرب إلى مناطق مرتفعة.

في حين قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في البداية شدة الزلزال عند 7.2 درجة قبل أن تخفضها لاحقاً إلى 6.9 درجات على مقياس ريختر، في حين أوضحت أن الزلزال تبعه هزتان ارتداديتان على الأقل تجاوزت شدتهما خمس درجات.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.