أمر قضائي ببيع 21% من أصول و معدات شركة “ المعجل “ بالمزاد العلني

طلال الغامدي (صدى):

قالت شركة “محمد المعجل” أنها استلمت أمر قضائي صدر بتاريخ 22 ديسمبر 2016 يتضمن تبليغها بالاستعداد لبيع الأصول والمعدات بالمزاد العلني، مشيرة إلى أنها تمثل نحو 21% من قيمة الأصول الثابتة للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول أنه قد صدر أيضا أمر قضائي في 23 نوفمبر الماضي ينص على منعها من إخراج أي من معداتها خارج مبانيها ، وفقاً لموقع أرقام مضيفة أن الأمرين القضائيين لم يصلاها بصورة رسمية وتم الاطلاع على كلا الأمريين القضائيين من قبل ممثلي الشركة حين توجهوا لمركز الشرطة للاستيضاح.

وأشارت إلى إنه في حالة البيع لا تعلم الشركة من سيكون المستفيد النهائي لمتحصلات البيع، مؤكدة أنها قد طلبت التزود بنسخ من الأمرين القضائيين من السلطات المختصة إلا أن ذلك قد قوبل بالرفض.