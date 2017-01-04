مصرع 4 من الميليشيا الانقلابية في معارك مع الجيش اليمني بتعز

لقى 4 من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مصرعهم، اليوم الثلاثاء،في معارك مع الجيش اليمني والمقاومة بمدينة تعز .

وقال مصدر ميداني لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ)” إن أبطال الجيش الوطني تصدوا لهجوم عنيف من الميليشيا الانقلابية على تلة”حذران” غربي المدينة، ما أسفر عن مقتل 4 من الميليشيا الانقلابية وإصابة 11 آخرين”.

وأشار إلى أن قوات الجيش افشلت زحف لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على قرية” الحود” في مديرية الصلو جنوب المدينة بعد مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل اثنين من الجيش اليمني والمقاومة وإصابة 7 آخرين”.