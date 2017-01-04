عضو شورى: العلاج بالطاقة ” وهمي”

وصف المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي الدكتور عبدالله بن محمد البداح، العلاج بالطاقة بـ«الوهمي».

وتابع: إن مدّعي هذا العلاج يوهمون المرضى أن له طرقا علاجية فعّالة، رغم أنه لا توجد أدلة منهجية علمية تدعم العلاج بالطاقة بجميع أشكاله ومسمياته.

وأشار البداح إلى أن ضوابط تنظيم ممارسة الحجامة ستكون كفيلة بتنظيم المهنة في المملكة، لافتا إلى أن تداول المنتجات العشبية من اختصاص جهات رقابية أخرى، فيما يكون دورهم تحذير من يدّعي العلاج بها وإيقافه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ونوه إلى أن دول العالم أجمع تمارس الطب البديل والتكميلي بمسميات مختلفة، ومن بينها المملكة التي تصل نسبة العلاج فيها بالطب البديل إلى 76%