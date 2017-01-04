استمرار حريق مدينة فالبارايسو التشيلية

واس (صدى):

أعلنت سلطات الطوارئ المحلية في مدينة فالبارايسو التشيلية أنه لم تتم السيطرة على الحريق الذي شب في المدينة أمس الاثنين وخلف أضراراً بأكثر من 140 منزلاً إلى جانب إصابة 19 شخصاً بينهم أربعة من رجال الإطفاء.

وأوضح مدير خدمات الطوارئ الإقليمية خوان اتينزا أن الحريق لا يزال نشطاً، وأن خطر انتشاره لا يزال قائماً.

ويعمل نحو 80 عنصراً من رجال الإطفاء وأربع طائرات ومروحية على إخماد النيران التي طالت أكثر من 210 هكتارات من أراضي الغابات والمناطق السكنية في مدينة فالبارايسو الواقعة على الساحل الغربي لتشيلي.