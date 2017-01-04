برلماني مصري: العلاقات المصرية السعودية لن تتأثر بإتفاقية ترسيم الحدود

القاهرة (صدى):

أكد الدكتور عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري ، إن العلاقات المصرية السعودية قوية، ولن تتأثر بأى إجراء أو اتفاق، وخصوصًا اتفاقية إعادة ترسيم الحدود.

وقال كامل، خلال حواره فى برنامج “ساعة من مصر”، على قناة “الغد”،أن البرلمان سينظر الاتفاقية، ولن يصدق عليها الرئيس إلا حال إقرارها لأن البرلمان هو الجهة المختصة صاحبة الحق والاختصاص الأصيل بنظر الاتفاقيات دون تدخل من أى جهة أخرى

وأوضح كامل، أن المحكمة الإدارية العليا ما زالت تنظر الاتفاقية الخاصة بشأن جزيرتى تيران وصنافير، مشيرا إلى أن إلى مصر لها حقوق سيادة على الجزيرتين حتى إذا ثبت تبعيتهما للسعودية، مشدداً على أنه إذا حكم القضاء ببطلان الاتفاقية من الأساس فلن ينظر إليها البرلمان بأى حال من الأحوال .

وأضاف كامل أنه لو أثبتت الأوراق والخرائط والمستندات المقدمة للمجلس أنها مصرية فلن يتم التنازل عنها .