بالفيديو .. “الباهلي” يطالب بدعم مالي للمدخنين بعد رفع اسعار التبغ

علي القحطاني (صدى):
اعرب الكاتب عقل الباهلي عن رفضه للقرار الصادر بشأن رفع أسعار التبغ ومشتقاته ، وطالب بمنح المدخنين دعماً مالياً .
جاء ذلك خلال لقائه عبر برنامج “الأسبوع في ساعة” المذاع على قناة “روتانا خليجية” ، حيث برر الباهلي موقفه بأن ارتفاع أسعار التبغ ومشتقاته يدفع المدخنين لاستخدام أدخنة سيئة مما يزيد الأمراض – حسب قوله- .
ورد عليه مقدم البرنامج بأن التدخين عادة سيئة ولا بد من التحكم فيه بلا مبررات .
2 تعليقان
والله كلامه عين العقل
وكل واحد عقله براسه ويعرف خلاصه
وكل واحد مسؤول عن صحته
والواحد اذا ناوي يوقف التدخين راح يوقفه بدون لا يرفعوا سعره
بالعكس انا اشوف انه يمكن راح تتضرر بعض العوايل لما يكون ابوهم يوفر فلوس للدخان ع حساب مصروف عياله وبيته
على مستوى العالم كافة وأخرها كان في البرلمان الأردني أي عضو يطالب برفع سعر التبغ بحجة
إرغام المدخنين على تركة يتم إنتقاد ذلك العضو من الأكثرية في المجلس ولا يمكن تمرير قرار
كهذا لأن فيه إستغلال للأشخاص المدخنين مما يعرضهم لتحمل تكاليف إضافية تذهب جميعها
لجيوب تجار التبغ الذين لهم أبواق في تلك البرلمانات تطالب مابين فترة وأخرى برفع أسعار
التبغ حتى تكبر أرباح أولئك التجار أكثر وأكثر من تلك السلعة الخبيثة … إلا لدينا لا نسمع أي
عضو من مجلس الشورى او التجارة برفض مقترح رفع اسعار التبغ الذي حتمآ ستصب في نهاية
المطاف أرباحه الطائلة في جيوب التجار والمنتفعين منهم على حساب معاناة أناس أبتلوا بشربه
منذ عقود طويلة .
سؤال بسيط جدآ ولطالما طرحته ولكن يظل وسيظل دون أن أجد له إجابة .
لماذا لا تمنع حكومات العالم هذه السلعة السامة والقاتلة من الإتجار بها ومنع إستيرادها نهائيآ ؟
إذا كانت صحة المواطنين تهم حكومات العالم لماذا لا يتم منع التبغ من الدخول لأوطانهم إذا كانوا
فعلآ صادقين فيما يدعونه من حماية صحة المواطن .