بالفيديو .. “الباهلي” يطالب بدعم مالي للمدخنين بعد رفع اسعار التبغ

علي القحطاني (صدى):

اعرب الكاتب عقل الباهلي عن رفضه للقرار الصادر بشأن رفع أسعار التبغ ومشتقاته ، وطالب بمنح المدخنين دعماً مالياً .

جاء ذلك خلال لقائه عبر برنامج “الأسبوع في ساعة” المذاع على قناة “روتانا خليجية” ، حيث برر الباهلي موقفه بأن ارتفاع أسعار التبغ ومشتقاته يدفع المدخنين لاستخدام أدخنة سيئة مما يزيد الأمراض – حسب قوله- .

ورد عليه مقدم البرنامج بأن التدخين عادة سيئة ولا بد من التحكم فيه بلا مبررات .