كلينتون تعتزم حضور مراسم تنصيب الرئيس الامريكي ترامب

واشنطن (صدى):

تعتزم هيلاري كلينتون، الثلاثاء، حضور مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

واكدت قناة CNN الأمريكية عن مساعدين لهيلاري كلينتون، وزوجها، الرئيس الأمريكي السابق، بل كلينتون، اتخاذهما قرار حضور مراسم التنصيب “احتراماً للديموقراطية الأمريكية”.

كانت هيلاري كلينتون قد نافست على رئاسة الولايات المتحدة، عن الحزب الديموقراطي، إلا أن المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، حقق الفوز في الانتخابات، التي عقدت في 8 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

يذكر أن الانتخابات شهدت انقساماً شديداً بين الطرفين، وتراشقاً للاتهامات، بلغ ذروته عندما وعد ترامب بمحاكمة كلينتون على خلفية رسائل رسمية مسربة من بريدها الالكتروني الشخصي، أثناء توليها وزارة الخارجية.