المرور: جلوس الطفل في حضن قائد السيارة “مخالفة” غرامتها 300 ريال

علي القحطاني (صدى):

قال المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان أن جلوس الأطفال في أحضان قائدي السيارات أثناء قيادتها يعد مخالفة مرورية .

واكد “الربيعان ” ان غرامة تلك المخالفة تتراوح بين 160 و300 ريال ،محذرا من خطورة ذلك وتأثيره على السلامة المرورية،و يمنع منعا باتا إركاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام في المقعد الأمامي للسيارة، مستثنياً حالة عدم وجود مقعد خلفي بالسيارة.

واوضح أنه في حال تكرار تلك المخالفات المرورية فستحال لهيئة الفصل في المخالفات المرورية لتدرس سجل المخالف، وتقرر العقوبة المناسبة.