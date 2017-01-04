بالصور..مصادرة كميات من البيض الفاسد مخزنة في سكن عمالة بحائل

علي العنزى (صدى):

تمكنت الشؤون الصحية وصحة البيئة العامة وبالتعاون مع أمانة منطقة حائل مساء أمس الثلاثاء من مصادرة اكثر من ٥٠ ألف بيضة مخزنة في سكن عمالة وافدة في حي الزبارة بطريقة غير نظامية ومخالفة للأنظمة واللوائح، وذلك بحضور هشام التميمي مساعد المدير العام للصحة العامة وعادل الشمري مدير صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة، بالإضافة إلى مندوب أمانة المنطقة.

كما حجز ثلاث مركبات كانت تنقل المصادرات إلى السكن كما تم مصادرة عددا من الفواكه والخضار المخزنة بشكل سيّء في نفس الموقع، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.