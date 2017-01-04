داعش يفخخ أجهزة المنازل والمصاحف قبل انسحابه من أحياء الموصل

دمشق (صدى):

اكدت مصادر عسكرية عراقية ان تنظيم داعش بدأ بتفخيخ أثاث وأجهزة المنازل بينها المصاحف قبل أن ينسحب من أحياء الموصل ، وذلك من أجل إيقاع خسائر في صفوف القوات العراقية المقتحمة.

لم تكن المرة الأولى التي يستخدم التنظيم الإرهابي تفخيخ المصاحف في عملياته، بل كررها في أكثر من مرة قبل نحو عامين من الآن، وتستمر معه الحيلة في المدن التي ينسحب منها.

جاء ذلك بعد اقتحام القوات العراقية لأحياء (سومر، الميثاق، الكرامة الصناعية، وحي الوحدة) في الساحل الأيسر شرقي الموصل، وذلك بإسناد من مقاتلات التحالف الدولي.

فيما كشف قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت عن رصد الطائرات المسيرة هروب عناصر داعش من الجهة الشرقية من الموصل باتجاه نهر دجلة، فيما تلاحق مقذوفات مدفعية القوات العراقية الفارين من عناصر داعش موقعة خسائر في الأرواح بين صفوف المتطرفين.