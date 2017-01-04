بالفيديو..لحظة جلوس شاب على حافة برج كهرباء شاهق أثناء استراحته ويتغنى بصوت شجي

عادل الحربي (صدى):

اقدم شاب سعودي يعمل في شركة الكهرباء، على استقطاع استراحة من عمله فوق أبراج الكهرباء الشاهقة، ليصدح بصوت شجي برفقة صاحبه.

ووثق فيديو للشاب، وهو يجلس على حواف البرج بإنهاك، بينما تلوح الأرض بعيدة في الأسفل، ويتغنى مع صاحبه الذي يقوم بتصويره: “ياللي تجيب الخبر لا هنت له وده”.

الجدير بالذكر أن موظفي شركة الكهرباء يقومون بصيانة دورية لأبراج الضغط العالي الشاهقة، حيث يصعدون فوقها ويقطعون الكيابل الضخمة التي تربط بينها للتأكد من فعاليتها.