حنكة محام سعودي تبرأ مسجد بريطاني من تهمة الإرهاب

علي القحطاني (صدى):

تمكن محامٍ سعودي من تبرئة مسجد بريطاني بالعاصمة لندن، بعد دعوى استمرت عامًا ونصف العام في المحاكم البريطانية بتهمة دعم الإرهاب؛ ما تسبب في تجميد حسابات القائمين على المسجد.



تعود احداث الواقعة ،عند فوجئ القائمون على مسجد فينسبري بارك شمالي لندن بتجميد حساباتهم في البنوك البريطانية في مايو ٢٠١٤م بتهمة دعم الإرهاب بدون دليل؛ وهو ما تسبب في إصابة جميع مناشطهم الاجتماعية بشلل تام.



وروى محامي السعودي عثمان خالد العتيبي تفاصيل القضية،قائلا أنهم تلقوا طلبًا من القائمين على المسجد لإيجاد حل لمشكلتهم، وسبب تجميد حساباتهم دون أن يجدوا إجابة من أي جهة.



وأردف “العتيبي” : تواصلنا مع أحد مكاتب المحاماة البريطانية للبحث عن الأسباب وراء القرار في ظل عدم وجود أي معلومة تقود إلى سبب التجميد، و تم اكتشاف أن القرار استند إلى معلومات قدمتها شركة متخصصة في جمع المعلومات الأمنية، يطلق عليها (وورد تشيك)، وهي إحدى الأذرع التجارية لوكالة رويترز الشهيرة”.



واستكمل : تواصلنا مع الشركة، ولم يستجيبوا، ومع استمرار البحث اطلعنا على تقرير صحفي، نُشر في BBC ، حول الشركة نفسها، يتهمها بالعبث وعدم مصداقيتها، وثبت بالدليل القاطع أنها شركة سرية غامضة، وتسببت في انتهاك حقوق العديد من الكيانات، وبخاصة الإسلامية؛ وعرَّضتها للمساءلات القانونية.

كما اكتشفنا أيضًا أنها أمدت الجهات الأمنية الغربية والبنوك الدولية في أوقات سابقة بمعلومات مغلوطة، تتهم مؤسسات إسلامية بالإرهاب، وجميعها كانت معلومات غير حقيقية.



واختتم : بعد اكتشاف حقيقة تلك الشركة رفعنا قضية لدى المحكمة العليا البريطانية مطالبين بتبرئة المسجد من التهمة الباطلة. وبعد تمنع الشركة، وشعورهم بانكشاف أمرهم، طلبوا الوصول لتسوية خارج المحكمة.

واضاف ؛ اتفقنا على إزالة اسم المسجد من التصنيف بالإرهاب والاعتذار في المحكمة وأمام وسائل الإعلام، وتعويض المسجد ماليًّا، واعترافهم بالخطأ في اتهام المسجد أمام القضاء، وهو ما تم في الجلسة الأخيرة الأسبوع الماضي.

