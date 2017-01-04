البطاقات الصفراء تحرم الاتحاد من “فيلانوفا”

محمود أحمد (صدى):

تأكد غياب التشيلي كارلوس فيلانوفا لاعب الاتحاد عن الفريق في لقاء الوحدة في الجولة السادسة عشر من دوري جميل للمحترفين بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة خلال لقاء الخليج بالجولة 15

يذكر أن فيلانوفا يعتبر اللاعب الأجنبي الثاني في الاتحاد الذي يحصل علي 3 كروت صفراء بعد فهد الانصاري الذي غاب عن لقاء الخليج.

وانتهي اللقاء بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله.