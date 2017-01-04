ترامب يعلن اختار روبرت لايتهايزر ممثلا للتجارة الخارجية

وكالات (صدى):

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، روبرت لايتهايزر، وهو من دعاة تعزيز نظام حماية المنتوج المحلي، ممثلا للتجارة الخارجية.

وذكر ترامب، في بيان أوردته قناة “الحرة” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن “لايتهايزر يتمتع بخبرة واسعة في إبرام اتفاقات تحمي بعضا من أهم قطاعات اقتصادنا، وناضل مرات عديدة في القطاع الخاص لحماية الأمريكيين من الاتفاقات السيئة”.

وفى المقابل، أكد “لايتهايزر” في بيان، أنه ملتزم تماما بمهمة الرئيس المنتخب ترامب في تسوية أوضاع العمال الأمريكيين، ووضع سياسات تجارة أفضل تعود بالنفع على جميع الأمريكيين.

وشغل لايتهايزر، 69 عاما، منصب نائب مندوب التجارة خلال ولاية الجمهوري دونالد ريجان في ثمانينات القرن الماضي، ويميل البرنامج التجاري لترامب إلى اعتماد سياسة حماية الصناعة المحلية.