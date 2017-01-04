بالفيديو.. أرسنال يحقق تعادل مثير أمام بورنموث

محمود أحمد (صدى):

خطف أرسنال تعادلا ثمينا من مضيفه بورنموث بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم علي ملعب فيروست ستديوم.

ورغم تقدم بورنموث بثلاثة أهداف متتالية عن طريق تشارلي دانيلز في الدقيقة 16 وكاليوم ويلسون في الدقيقة 21 وريان فريزر في الدقيقة 58 الا أن آرسنال عاد وسجل ثلاثة اهداف عن طريق اليكسيس سانشيز فى الدقيقة 70 وثم لوكاس بيريز فى الدقيقة 75 و اوليفيه جيرو فى الدقيقة 90 .