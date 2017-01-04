الاعتداء على وكيل مدرسة بالدمام و”التعليم” تحقق بالواقعة

خالد الغامدي (صدى):

أصيب وكيل إحدى مدارس المنطقة الشرقية بطعنة بالعين نتيجة الاعتداء عليه من قِبل أحد طلاب المدرسة، بعد أن حاول الوكيل حل مشكلة بين طالبَيْن، كانا قد اعتديا على بعضهما.

وذكرت مصادر، أن وكيل المدرسة نُقل للمستشفى، بعد أن تعرض للاعتداء بالطعن، وإصابة عينه اليسرى بإصابة قوية، وأن إدارة التعليم فتحت ملفًّا للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

من جانبه قال سعيد الباحص، المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، إن الاعتداء وقع أثناء مشاجرة بين طالبَيْن في أحد الفصول، وبناءا عليه استدعى المعلم وكيل شؤون الطلاب لحل المشكلة، إلا أن أحد الطالبين اعتدى على الوكيل وأصابه.

وأوضح “الباحص” أن إدارة المدرسة صنفت الحالة من الدرجة الخامسة، ورفعت للمكتب والجهات المختصة، فيما مكتب التعليم بغرب الدمام بصدد إكمال إجراءاته للتحقق أولاً، ومن ثم التحقيق وفق الأنظمة المعمول بها.