نشر : 2017/01/04 - 12:25 ص 89 مشاهدة 1 تعليق صدى سبورت فيديو : سعيد الهلال: عضو فى اتحاد الكرة القديم قال لى انه يريد أن يُسقط أحمد عيد مفضلة تكبير طباعة حفظ Tweet
مايحتاج تقول ياسعيد، تابع صحافة الهلال واستماتهم لتحقيق رغبات الاعضاء الذين يرغبون الاطاحة باحمد عيد ومن كلامهم تعرف حقدهم عليه ومنها قولهم اتحاد عيد وقولهم ارحل غير مأسوف عليه وكلمات كثيرة يخجل من ذكرها ادعياء القوم ولهذا نحن نعرف وندرك حجم رغباتهم الدفينة في اسقاط اي مسؤول لايتوافق مع رغباتهم وطموحاتهم حتى وان كانت ضد العقل والمنطق والعدالة