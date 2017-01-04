سفير بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي يقدم استقالته

وكالات (صدى):

قدم إيفان روجرز السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي استقالته أمس، قبل نحو ثلاثة أشهر من بدء آلية الخروج من الاتحاد، في عقبة جديدة لإنجاز هذه العملية.

يذكر أنه كان يفترض أن يضطلع روجرز الذي عينه ديفيد كاميرون رئيس الوزراء السابق في نوفمبر 2013 ، بدور رئيسي في مفاوضات الخروج البريطاني، فيما اعتبر دبلوماسي أوروبي، أن استقالة روجرز لا تشكل مفاجأة لمن يعملون معه، مضيفا: “لقد كان كفؤا للغاية، لكنه لم يكن مقتنعا بقرار بريكست وما تقوم به الحكومة البريطانية التي ستزج البلاد في منطقة ملتبسة خطيرة”.

وأعلن متحدث باسم الممثلية البريطانية في بروكسل، أن روجرز الذي كان يفترض أن يبقى في منصبه حتى أكتوبر، سيتخلى عن مهماته في الأسابيع القادمة، وأن خلفا له سيعين قريبا.