بالفيديو..الشيخ صالح المغامسي يعلق على حادث إسطنبول الإرهابي

نايف السالم (صدى):

قال الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، تعليقا على الحادث الإرهابي في تركيا، إن تركيا دولة مسلمة وحاكمها مسلم، وليس من مصلحة أي مسلم أن يقوض بلدا مثلها.

وأضاف، أن المتواجدين في المطعم تلك الليلة إما مسلم أو ذميا دخل مستأمن أي أن جميع الدماء الموجودة حينها كانت معصومة شرعا ولا يجوز لأحد أن يقتل أي منهم تحت أي ذريعة كانت، ولا يوجد مبرر شرعي واحد يأذن شرعا لما قام به ذلك الذي تجرأ على سفك الدماء.

وأكد في برنامجه على قناة “اقرأ”، أنه لا ريب في الاستغفار لهم والدعاء لهم بالرحمة ولو قيل إنه على مقربة من ملهى فلا يصوغ قتلهم أو لمسهم أو التعرض لهم لا من قريب أو من بعيد، موضحا أن الله أرحم بأي مسلم من أبويه.

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