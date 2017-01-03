إحالة خلية إرهابية من 11 شخصاً إلى القضاء فى لبنان

بيروت (صدى):

قررت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء إحالة خلية إرهابية مؤلفة من 11 شخصاً تم توقيفها في مدينة طرابلس شمال لبنان إلى القضاء المختص.

وترتبط الخلية بشادي المولوي القيادي في جبهة النصرة، أو جبهة فتح الشام حالياً، وهو فار إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان، “إن هذه الخلية خططت لإرسال سيارات مفخخة إلى ضواحي مدينة بيروت واغتيال مدنيين وضباط حاليين ومتقاعدين في الجيش اللبناني”.

وبحسب البيان وبناءا على اعترافات أفراد الخلية المذكورة، “تمت مداهمة أماكن عدة في مدينة طرابلس، وتم ضبط كمية كبيرة من المتفجرات وحزام ناسف وأجهزة تفجير عن بعد وأسلحة مع ذخائرها من ضمنها مسدس مزود بجهاز كاتم للصوت”.