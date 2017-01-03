ترتيب دوري جميل بعد الجولة 15

محمود أحمد (صدى):

اسدل الستار علي منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري جميل للمحترفين بعد لقاء الاتحاد مع الخليج والذي انتهي بالتعادل بهدف لمثله علي ملعب الجوهرة.

وحافظ الهلال علي صدارته للدوري برصيد 37 نقطة ويأتي خلفه الأهلي في المركز الثاني برصيد 34 نقطة ثم النصر ثالثا برصيد 32 نقطة متساويا مع الاتحاد بنفس الرصيد بعد خصم النقاط الثلاث.

وفي مؤخرة الجدول يأتي الفتح في المركز الرابع عشر والأخير برصيد 8 نقاط ثم الباطن في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة متساويا مع الوحدة والخليج والقادسية بنفس الرصيد.