بالفيديو..مديرية الجوازات تجدد التذكير بمميزات “هوية مقيم” الجديدة

طلال الغامدي (صدى):

قامت المديرية العامة للجوازات بالمملكة، مساء الثلاثاء، بالتذكير “عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر” بمميزات “هوية مقيم”، لاسيما مواصفاتها الأمنية العالية التي تحد من احتمالية تزويرها أو التلاعب بها.

وأكدت مديرية الجوزات بالمملكة، على خدمتها الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بخصوص الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتاريخ انتهائها، سواء كانت صالحة أو منتهية، سواء على موقع الوزارة أو على بعض التطبيقات (نظام يقين وما يشابهه.. تطبيق الجوازات على الهواتف الذكية.. نظام أبشر.. أجهزة رجال الأمن في الميدان.. الرسائل النصية قرب انتهاء الإقامة.. برنامج مقيم للمؤسسات والشركات).

وكانت المديرية العامة للجوازات قضت بالمراجعة التقليدية السنوية لتغيير الإقامة، لتصبح هوية مقيم مدتها خمس سنوات كبطاقة بديلة للإقامة الحالية.

ومن المقرر أن تكون هوية مقيم الجديدة بتاريخ إصدار فقط دون كتابة تاريخ الانتهاء، على أن يتم تجديدها سنويًّا إلكترونيًّا عن طريق نظام “أبشر” دون حضور للجوازات لطباعة بطاقة هوية؛ حيث ستشبه بطاقة هوية المواطن الحالية.

وسيتم ترشيد استهلاك البطاقات الحالية بموجب الهوية الجديدة، والقضاء على المراجعة التقليدية والمتكررة والزحام، وتقديم خدمات إلكترونية كاملة.

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