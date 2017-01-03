فالنسيا يسقط أمام سيلتا فيجو 1/4 بالكأس

محمود أحمد (صدى):

حقق سيلتا فيجو فوزا كبيرا علي مضيفه سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدف في ذهاب دور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا علي ملعب مستايا.

وتقدم سيلتا فيجو بالهدف الاول عن طريق اياجو اسباس في الدقيقة 3، ثم أضاف ثيو بونجوندا الهدف الثانى في الدقيقة 14، ثم أحرز الهدف الثالث اللاعب دانييل واس في الدقيقة 18 قبل أن يسجل دانيال باريخو هدف فالنسيا الاول في الدقيقة 58 , الا ان جون جيديتى اختتم رباعية سيلتا في الدقيقة 78 من عمر المباراة .