القادري: حصلنا علي نقطة ثمينة من العميد

محمود أحمد (صدى):

أكد الجزائري جلال القادري المدير الفني لفريق الخليج علي أن فريقه قدم مباراة تكتيكية أمام الاتحاد ونجح في الحصول علي نقطة ثمينة من اللقاء الذي انتهي بالتعادل بهدف لمثله في الجولة 15 من دوري جميل للمحترفين.

قال القادري في تصريحت عقب اللقاء :”حصلنا علي نقطة ثمينة من الاتحاد، تحدثت مع اللاعبين قبل اللقاء ولعبنا علي الهجمة المرتدة بشكل جيد ونجحنا في تنفيذها بصورة إيجابية”.