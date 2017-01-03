“البنتاجون” تعلن قدرتها على حماية أمريكا وحلفائها بعد تهديدات كوريا الشمالية

وكالات (صدى):

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الثلاثاء، إنها واثقة في قدرتها على حماية حلفاء الولايات المتحدة والأراضي الأمريكية من تهديدات كوريا الشمالية.

وجاء هذا التصريح ردا على بيان بيونج يانج بأنها تعتزم اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات حسبما ذكرت “رويترز”.

وأكد المتحدث باسم البنتاجون بيتر كوك، في تصريح صحفي بعد يومين من إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بلاده اقتربت من إجراء اختبار لصاروخ باليستي عابر للقارات “لدينا مظلة دفاع ضد الصواريخ الباليستية، نحن على ثقة فيها لحماية المنطقة ولحماية الأراضي الأمريكية”.

ودعا البنتاجون كل الدول إلى استخدام كل القنوات وسبل التأثير للتفسير بوضوح أن اختبارات تستخدم تقنية الصواريخ البالستية مرفوضة، وقد يكون لها تداعيات، كما دعت كوريا الشمالية للتوقف عن أى “عمل إستفزازي”.