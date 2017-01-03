عسيري : التعادل مع الخليج بطعم الخسارة

محمود أحمد (صدى):

عبر أحمد عسيري لاعب الاتحاد عن حزنه بعد تعادل الفريق مع الخليج بهدف لمثله في الجولة ال15 من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم ليبتعد الفريق عن الصدارة بـ5 نقاط.

وقال عسيري في تصريحاته عقب اللقاء :”التعادل اليوم بطعم الخسارة ، علينا تصحيح الأوضاع خلال فترة التوقف وان نعود بشكل أقوي”.

وأضاف :”الاتحاد لا يتأثر بغياب أي لاعب وجميع اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم ولكن لم يحالفنا الحظ”.