المولد يدعم “تركي الخضير”

محمود أحمد (صدى):

قام فهد المولد مهاجم الاتحاد بلافتة طيبة عقب تسجيله هدفا في مرمي الخليج في لقاء الفريقين في الجولة 15 من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم تجاهز زميله في الفريق تركي الخضير.

ورفع المولد قميص زميله تركي الخضير كنوع من الدعم المعنوي للاعب صاحب القميص رقم 20 بعد تأكدت إصابته بالرباط الصليبي عقب ظهور نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت له بعد تعرضه لإصابة في مران الفريق الأخير .

يذكر ان اللقاء انتهي بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.