إصابة جنديان إسرائيليان دهسهما فلسطينى شمال الضفة الغربية

القدس (صدى):

تعرض جنديان إسرائيليان للإصابة مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن دهسهما فلسطيني كان يقود دراجة نارية عند حاجز الجلمة قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وأكد شهود عيان أن المنفذ لاذ بالفرار من مكان الحادث إلا أن القوات قامت بملاحقته.

وقال شهود العيان بحسب “سبوتنيك”، إن مروحية عسكرية إسرائيلية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين من الموقع لتلقي العلاج.

يذكر أن عام 2016 شهد مقتل عشرات الفلسطينيين الذين اتهمتهم السلطات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات قتل ودهس ضد مستوطنين أو جنود في الضفة الغربية والقدس، ودافعت عائلاتهم عنهم مؤكدة أنهم قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي دون أن يقدموا على فعل أي شيء.

وفى نفس السياق واصلت السلطات الإسرائيلية خلال هذا العام عمليات هدم المنازل التي تعود لمنفذي العمليات من الفلسطينيين، كما واصلت سياسة مصادرة الأراضي وهدم المنازل بدعوى عدم وجود تراخيص بناء فيها ليتواصل أيضا مسلسل الاعتقالات اليومي ضد الفلسطينيين، حيث فاق عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 7000 أسير.

وأدت أعمال العنف هذه ومن أبرزها إحراق منزل عائلة المواطن الفلسطيني سعد دوابشة ومقتله وزوجته وطفله الرضيع على يد مستوطنين متطرفين، منذ بداية أكتوبر 2015، وحتى الآن وبحسب إحصائيات رسمية، إلى مقتل أكثر من 300 فلسطيني بينهم 57 طفلا، ومقتل 24 إسرائيلياً وأميركي وأريتيري في عمليات طعن أو دهس نفذها أو حاول تنفيذها فلسطينيون.