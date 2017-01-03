شبهات حول تلقي روحاني أموالاً من رجل أعمال متهم بالفساد

وكالات (صدى):

أكد رئيس السلطة القضائية في إيران صادق لارجاني، إن رجل الأعمال الإيراني المحكوم عليه بالإعدام في قضية فساد، بابك زنجاني، ادعى في إفادته تقديمه دعما ماليا للحملة الانتخابية للرئيس الإيراني حسن روحاني.

وتأتي تصريحات لارجاني في إطار رده على الانتقادات التي وجهها الرئيس الإيراني روحاني لمحاكمة زنجاني وقال فيها إنه لم يتم الكشف عن “المختبئين خلف الستار” في القضية.

ووفقا لوكالة الأناضول قال لارجاني في تصريحاته “يقول زنجاني إنه قدم دعما ماليا بمليارات التومان للحملة الانتخابية للرئيس. نحن لا نقبل بصحة ما يقوله لأنه يدعي العديد من الأمور. لم نرد أن نضيع وسط التفاصيل لأن المهم هو إعادة أموال الشعب”.

وتابع لارجاني رده على روحاني قائلا “ليس من صلاحية القضاء القيام بعمل الحكومة، متابعة الأصول الموجودة خارج البلاد من اختصاص الحكومة، لماذا لا تقومون بعملكم؟”

وأكد لارجاني أن القضاء يعمل على معرفة أين ذهبت النقود التي اختلسها زنجاني من الدولة عبر عمليات فساد وتزوير وثائق.

وكان روحاني قال في تصريحات الأسبوع الماضي إنه يحترم الحكم الذي أصدرته المحكمة بخصوص زنجاني، إلا أنه لم تتم الإجابة على تساؤلات الشعب، حيث لم يُعرف أين ذهبت أموال الشعب، ولا هوية الأشخاص الآخرين الذين لعبوا دورا في القضية.