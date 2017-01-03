اتجاه لإلغاء رحلات السياحة لتركيا بعد تفجير اسطنبول

عادل الحربي (صدى):

أكد وليد السبيعي رئيس لجنة وكالات السفر والسياحة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن السعوديين الغوا و أجلوا العديد من الرحلات لقصد السياحية الى تركيا، أثر هذا الحادث الأرهابي الأليم الذي موقع مؤخراً في مطعم في اسطنبول .

و أوضح السبيعي بحسب”الرياض” أن هناك تأثير متوقع أكثر على قرار التغير أو التأجيل للحجوازت التي ستكون في الأجازة الدراسية بالمملكة بين الفصلين المقبلة بعد أربعة أسابيع تقريبا .

و أثرت حادثة المطعم التركي الإرهابية، التي وقعت ليلة رأس السنة في مدينة إسطنبول على حركة السياحة من مختلف مدن المملكة الى تركيا، برغم أن الخطوط السعودية وطيران ناس استمروا على نفس جدوال رحلاتهم المعتادة الى مطاري أتاتورك وصبيحة الدوليين في إسطنبول.