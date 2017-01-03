الاتحاد يتعثر بتعادل مثير أمام الخليج

الرياض (صدى):

فقد الاتحاد نقطتين ثمينتين في مشواره نحو المنافسة على لقب دوري جميل بتعادل إيجابي 1-1 أمام ضيفه الخليج في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء في ختام مباريات الجولة الـ 15 من دوري جميل للمحترفين.

تقدم الاتحاد أولا عن طريق لاعبه فهد المولد في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني أدرك اللاعب عبدالله السالم التعادل للخليج في الدقيقة 69.

بتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده لـ 32 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع الخليج رصيده لـ 13 نقطة في المركز الحادي عشر.