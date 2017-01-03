  • نشر : 2017/01/03 - 9:45 م
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تزايد نسب الطلاق بسبب الظروف الاقتصادية بالسودان

تزايد نسب الطلاق بسبب الظروف الاقتصادية بالسودان
الخرطوم (صدى):

قال مصدر مسؤول بالسجل المدني في السودان، إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق وتأخر سن الزواج بالنسبة للشباب من الجنسين.

وتظهر دراسة أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية في السودان، أن الغربة ساهمت في تهديم البيوت والأسر والعائلات، وأن أعداداً كبيرة من الأسر والأبناء ضاعوا لغياب الرجل أو الأم لفترات طويلة، وبالتالي ضياع الأجيال الجديدة المنقطعة عن جذورها وقضاياها.

وفي نفس السياق، أوضح عصام الدين عباس مدير وحدة مشروع السجل المدني بوزارة الداخلية لـ”سكاي نيوز”، أن اسمي “محمد” و”فاطمة” لا يزالان هما الأكثر شيوعا بين المواليد الذكور والإناث في البلاد، مضيفا أن الأسماء التي تليها تأتي من آل البيت، ثم تأتي بقية الأسماء بفارق كبير.




7 تعليقات


  1. abdul [ عدد التعليقات: 1418 ] 03/01/2017 في
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    1

    يا آل بيتَ رسولِ اللهِ حُبّكمُ…..فرضٌ من اللهِ في القرآنِ أنزلهُ
    يكفيكمُ منْ عظيمِ الفخرِ أنّكمُ……من لم يصِلِّي عليكم لا صلاةَ لهُ
    من قصيدة الامام الشافعي رضي الله عنه.

  2. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2825 ] 03/01/2017 في
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    2

    فقرر وعيشةة قششرراا ,,

  3. مابعد الغيوم الا الرعد والمطر [ عدد التعليقات: 8726 ] 03/01/2017 في
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    3

    ماااااااااش
    الليله ماش اخبار جديده ولافيه حكحكه هدووووووء ممل بالصحيفه

  4. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11475 ] 03/01/2017 في
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    4

    الله المستعان ايش دخل الفقر في الطلاق يعني اذا طلق بغتني الريال عليه الصلاة السلام قال التمسوا الغني في النكاح

  5. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5690 ] 03/01/2017 في
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    5

    لو يحبون بعض مايطلقون
    وبيعيشون مع بعض لو في عش دجاج
    لان السعاده في راحة القلب والبال واندماج الارواح 😊

  6. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9278 ] 03/01/2017 في
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    6

    ربنا يعينهم

  7. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5690 ] 03/01/2017 في
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    7

    محرومه اللي مايبيك راح يدور الزله عشان يفتك منك
    ولا الفقر مو عيب…العيب في عقولهم
    من خلقة الناس وهم في فقر وعايشين مع بعض وامورهم ميسوره


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