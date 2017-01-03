تزايد نسب الطلاق بسبب الظروف الاقتصادية بالسودان

الخرطوم (صدى):

قال مصدر مسؤول بالسجل المدني في السودان، إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق وتأخر سن الزواج بالنسبة للشباب من الجنسين.

وتظهر دراسة أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية في السودان، أن الغربة ساهمت في تهديم البيوت والأسر والعائلات، وأن أعداداً كبيرة من الأسر والأبناء ضاعوا لغياب الرجل أو الأم لفترات طويلة، وبالتالي ضياع الأجيال الجديدة المنقطعة عن جذورها وقضاياها.

وفي نفس السياق، أوضح عصام الدين عباس مدير وحدة مشروع السجل المدني بوزارة الداخلية لـ”سكاي نيوز”، أن اسمي “محمد” و”فاطمة” لا يزالان هما الأكثر شيوعا بين المواليد الذكور والإناث في البلاد، مضيفا أن الأسماء التي تليها تأتي من آل البيت، ثم تأتي بقية الأسماء بفارق كبير.