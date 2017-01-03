تزايد نسب الطلاق بسبب الظروف الاقتصادية بالسودان

الخرطوم (صدى):
قال مصدر مسؤول بالسجل المدني في السودان، إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق وتأخر سن الزواج بالنسبة للشباب من الجنسين.
وتظهر دراسة أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية في السودان، أن الغربة ساهمت في تهديم البيوت والأسر والعائلات، وأن أعداداً كبيرة من الأسر والأبناء ضاعوا لغياب الرجل أو الأم لفترات طويلة، وبالتالي ضياع الأجيال الجديدة المنقطعة عن جذورها وقضاياها.
وفي نفس السياق، أوضح عصام الدين عباس مدير وحدة مشروع السجل المدني بوزارة الداخلية لـ”سكاي نيوز”، أن اسمي “محمد” و”فاطمة” لا يزالان هما الأكثر شيوعا بين المواليد الذكور والإناث في البلاد، مضيفا أن الأسماء التي تليها تأتي من آل البيت، ثم تأتي بقية الأسماء بفارق كبير.
7 تعليقات
يا آل بيتَ رسولِ اللهِ حُبّكمُ…..فرضٌ من اللهِ في القرآنِ أنزلهُ
يكفيكمُ منْ عظيمِ الفخرِ أنّكمُ……من لم يصِلِّي عليكم لا صلاةَ لهُ
من قصيدة الامام الشافعي رضي الله عنه.
فقرر وعيشةة قششرراا ,,
ماااااااااش
الليله ماش اخبار جديده ولافيه حكحكه هدووووووء ممل بالصحيفه
الله المستعان ايش دخل الفقر في الطلاق يعني اذا طلق بغتني الريال عليه الصلاة السلام قال التمسوا الغني في النكاح
لو يحبون بعض مايطلقون
وبيعيشون مع بعض لو في عش دجاج
لان السعاده في راحة القلب والبال واندماج الارواح 😊
ربنا يعينهم
محرومه اللي مايبيك راح يدور الزله عشان يفتك منك
ولا الفقر مو عيب…العيب في عقولهم
من خلقة الناس وهم في فقر وعايشين مع بعض وامورهم ميسوره