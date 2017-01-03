3وفيات واربع اصابات بحادث مروري على طريق الرين

محمد بن طحيطح (صدى):

اوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد الشهري بان عمليات المنطقه تلقت بلاغ عن وقوع حادث انقلاب سياره من نوع صالون على طريق بيشه الرين الساعه ٥:١٥من مساء هذا اليوم الثلاثاء وقد نتج عن الحادث ٧اصابات ثلاث منها متوفاه (رجل وامرأتين ) وأربع اصابات متفرقه وكلهم من عائله واحده

وأضاف الشهري: بانه باشرت الفرق الإسعافية الحادث بثلاث فرق ونقلت ثلاث اصابات لمستشفى الملك عبدالله ببيشه والإصابه الرابعه نقلت عن طريق فرق وزاره الصحه

وقدم الشهري تعازيه لذوي المتوفين وداعيا الله للمصابين بالشفاء العاجل. مجددا دعوته لجميع الاخوة قائدي المركبات بالتقيد بالسرعه النظاميه والالتزام بتعليمات المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة من معهم.