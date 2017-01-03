“الكهرباء” تطالب المواطنين بعدم ترويج الشائعات حول التسعيرة الجديدة

علي القحطاني (صدى):

قال مصدر مطلع بالشركة السعودية للكهرباء، إن الأنباء التى تم تداولها حول التسعيرة الجديدة للكهرباء بالمملكة لا أساس لها من الصحة.

وجاء هذا التصريح ردًّا على ما تداوله بعض النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي حول التسعيرة المزعومة، بمقدار 19 هللة لكل كيلووات/ساعة؛ ما يعني أن نسبة زيادة تكلفة استهلاك الألف كيلووات/ساعة تبلغ 280% مقارنةً بالأسعار الحالية.

وأضاف المصدر أن الأرقام المتداولة في هذا الجدول ليست سوى “شائعات لا تستند إلى معلومة صحيحة” حسب قوله، فيما طالب المواطنين بعدم الترويج لمثل هذه الشائعات لما لها من أثر سلبي، وباعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية فقط.

وكانت شائعات تداولت حول أسعار الكهرباء عبر مواقع التواصل بعد أيام من إعلان ميزانية المملكة 2017، التي تتضمن رفع الدعم عن عدد من الخدمات عامةً، بناءً على سعر الطاقة المصدرة من المملكة، مع تخصيص دعم للمواطنين أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عبر برنامج حساب المواطن الموحد.