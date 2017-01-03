للرجال فقط .. وظائف إدارية شاغرة بشركة “علم”

فاطمة المالكي (صدى):

أعلنت شركة “عِلم”، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال لحملة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير باسم “محلل الأعمال، ومحلل أعمال أول، ومدير إدارة الجودة” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءًا من اليوم، الثلاثاء، الموافق 3 يناير 2017م.

للتقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الرابط التالي: هنا https://career2.successfactors.eu/career?company=ALELM&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=uUJmxFvG8y1C25hqREv1zQu%2BG5A%3D .

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